[EXCLU Téléfoot 03/11] - Depay appelle à l'union après le succès de l'OL à Toulouse : "On a besoin de nos supporters"

LIGUE 1 - Auteur d'un doublé face à Toulouse (2-3), samedi 2 novembre lors de la 12e journée de championnat, Memphis Depay a appelé à l'union générale pour le bien de l'OL.

Sur la victoire face à Toulouse et son doublé

"Je suis très heureux d'avoir inscrit deux buts. Ça me fait toujours plaisir quand je peux aider l'équipe. Nous sommes capables de faire de très bons matches, mais aussi de perdre bêtement."

"Ce soir (samedi soir lors de la rencontre Toulouse-Lyon), c'était très important de gagner. En ce moment, nous en avons besoin."

Sur la situation de l'OL et le besoin d'union

"Il y a parfois des difficultés. Les supporters nous font des reproches, peut-être plus à certains joueurs. Mais nous avons besoin de tous nos supporters, comme de tous nos joueurs. Alors, je demande un respect mutuel."

"On sait vraiment ce qu'on doit faire et on va tâcher de l'emporter face à Benfica."