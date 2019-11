[EXCLU TÉLÉFOOT 03/11] Jean-Pierre Rivère : "Blanc c’est n’importe quoi aujourd’hui !"

Invité de Téléfoot, dimanche, le président de l’OGC Nice est revenu sur les difficultés actuelles de l’OGC Nice et le projet à long terme sur la Côte d’Azur.

Jean-Pierre Rivère n’est pas du genre à mâcher ses mots, la situation niçoise actuelle ne le satisfait pas et il sait le dire même s’il ne se veut pas alarmiste : " Il n’y a pas le feu mais on est bien évidemment dans le dur c’est une réalité au niveau comptable et au niveau du jeu en lui-même. C’est un moment difficile que l’on traverse, mais dans ces moments c’est là qu’il faut se montrer solidaires. Je pense qu’aujourd’hui on s’emploie avec le coach, avec les joueurs pour mobiliser tout le monde."

Patrick Vieira, l’entraîneur niçois qui n’est pas en danger selon son président : "L’échec actuel ce n’est pas l’effet d’un seul homme, c’est un échec collectif qui touche tout le monde dans le club. Tout le monde doit se mobiliser et travailler ensemble pour trouver les solutions. C’est toujours très facile de stigmatiser une personne et en particulier l’entraîneur mais aujourd’hui on discute, on échange beaucoup avec le coach et il faut que tout le monde prenne ses responsabilités : le coach, son staff, les joueurs, les dirigeants, tout le monde pour sortir le club de ces difficultés."

Maintenir le cap « tous ensemble »

Interrogé sur la rumeur d’une arrivée imminente de laurent Blanc a Nice, Jean Pierre Rivère se veut clair : "C’est n’importe quoi aujourd’hui ! Notre préoccupation n’est pas de savoir qui pourrait remplacer le coach. Sincèrement, je vous assure des moments difficiles on en a vécu par le passé avec chaque entraîneur que nous avons eu, on a toujours maintenu le cap. C’est ensemble qu’on doit trouver des solutions donc Patrick (Vieira) n’est pas du tout en danger et ce n’est pas un mot de circonstance que je lance comme ça…"

Nul doute que la rencontre cet après-midi contre Reims à l’Allianz Arena s’avère déjà un tournant dans la saison des azuréens.