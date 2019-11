[EXCLU TÉLÉFOOT 03/11] Mourinho sur Kylian Mbappé : « Si tu joues contre lui, il fait peur ! »

Téléfoot a rencontré plusieurs personnalités du football pour parler du cas Mbappé. José Mourinho et Vadim Vasyliev sont d’accord pour parler d’une carrière déjà hors norme et d’un destin tout tracé

Kylian Mbappé n’a que 20 ans mais continue de surprendre le monde du football et les plus grands observateurs. José Mourinho pense à un illustre attaquant lorsqu’il voit jouer le numéro 7 du Paris Saint-Germain : « Quand tu regardes ses qualités il est vraiment différent. L’unique joueur qui me vient à l’esprit et avec qui je peux le comparer c’est Ronaldo (le Brésilien). Je pense que ce sont des joueurs avec des qualités uniques. Si tu joues contre lui, il fait peur. »

Mais, l’attaquant n’impressionne pas seulement sur le terrain mais aussi en dehors le technicien portugais : « J’ai parlé avec Kylian trois minutes à la cérémonie du Ballon d’Or. Quand il me parle, ils parlent avec deux-trois de mes amis et il parle avec tout le monde, avec une simplicité, une correction et une éducation qu’on appelle en Angleterre : remarquable, classe. »

Son ancien vice-président à l’AS Monaco, Vadim Vasyliev l’a vu cette semaine et rejette les critiques sur une éventuelle arrogance de Mbappé : « Ça reste la même personne, le même Kylian, il a juste pris de l’importance et il a grandi. Il est maintenant connu au niveau mondial. C’est le même compétiteur qui veut tout gagner à tout prix, s’il ne joue pas il n’est pas à l’aise et il est même malade. Il est resté lui-même, il n’a pas la grosse tête. »

Vasyliev le voit au Real

Concernant son transfert au PSG et le choix de la capitale française plutôt que celui du Real Madrid, Vasilyev donne son explication : « Il m’a dit : « Au fond de moi c’est trop tôt, je n’ai joué qu’un an dans mon pays. Je suis Parisien, je ne veux pas quitter mon pays comme ça. Je veux devenir un grand joueur ici, le Real ça attendra. » Mais ça viendra, il m’a dit « c’est le feeling ». Je l’ai eu lundi et je l’ai félicité. Je lui ai dit « tu as eu raison, parce que regarde, on vient toquer à ta porte et tout le stade Bernabeu va t’applaudir à ton arrivée et tu n’as pas besoin de confirmer. »

Un transfert prochain au Real qui ne fait pas de doutes pour l’ancien vice-président et directeur général de l’AS Monaco. Lors des questions de Thomas Mekhiche, lorsque le journaliste lui a demandé « Pour vous c’est acté, il ira au Real Madrid après le PSG ? » Vasilyev n’a pas hésité et répondu « oui ». Comme un adoubement !