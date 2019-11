[EXCLU TÉLÉFOOT 03/11] Nabil Fekir : " Revenir à Lyon pourquoi pas ! "

Dans un entretien pour Téléfoot, le milieu offensif du Bétis Séville a rappelé son attachement à l’OL et n’exclut pas un retour un jour

Nabil Fekir a reçu chez lui à Séville les équipes de Téléfoot et a rendu hommage à son club formateur qu’il n’oublie pas : « J’étais un jeune du centre de formation qui avait faim qui a réussi à faire son trou dans un des plus grands clubs français. J’ai donné le maximum aussi pour mon club de cœur et je veux qu’on retienne ça tout simplement. »

"Aulas est le plus grand président français ! "

Il n’a pas oublié de revenir sur le rôle de Jean-Michel Aulas dans sa carrière : « C’est le plus grand président français. C’est quelqu’un qui a beaucoup fait pour moi qui m’a fait confiance. J’ai porté le brassard aussi ça fait chaud au cœur. »

Lorsque Julien Maynard lui demande si un retour à Lyon est possible, Fekir n’hésite pas : « Oui pourquoi pas ! Lyon c’est mon club de cœur. C’est dans un coin de ma tête après pour l’instant je suis au Betis et je suis bien mais pourquoi pas plus tard. »

Une réponse qui peut donner de l’espoir aux supporters de l’OL.