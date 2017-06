[Exclu Téléfoot 04/06] La France a fait le plein de confiance

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

L’Équipe de France a rendez-vous avec la Suède, vendredi, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2018. En attendant, les Bleus se sont offerts une promenade de santé face au Paraguay, vendredi soir, avec un score sans appel (5-0). Retour sur leur semaine.





Ils sont arrivés en décalé

Pas nécessairement libérés en même temps par leur club respectif, les Bleus ne sont pas tous arrivés en même temps à Clairefontaine pour préparer les ultimes matches de leur saison. Griezmann, lui, revenait de vacances aux Etats-Unis, où il s’est notamment adonné à sa passion pour la NBA, nourri par ce « besoin de couper, de penser à autre chose, de laisser un peu le foot de côté ». Le joueur de l’Atlético Madrid a profité des caméras de Téléfoot pour remercier « Tonton Pat’ » de lui laisser sa chambre. Pour certains, comme Kurt Zuma, c’est une redécouverte, « Ça fait plaisir ça ».



Rencontre avec les supporters, voyage vers Rennes

En plus des entraînements et des séances tactiques avec Didier Deschamps et le staff technique, les Bleus ont eu l’occasion de rencontrer les supporters pendant cette préparation. Une véritable bénédiction. Lors du voyage vers Rennes, les joueurs de l’Équipe de France ont tué le temps comme ils ont pu. Musique, jeux vidéo, lecture et… Perudo, un jeu de dés dont certains sont visiblement très friands.





Le plein de confiance

Même si l’adversaire fut faible, vendredi soir, les hommes de Didier Deschamps ont fait le plein de confiance avant de se rendre en Suède. Ils ont offert un joli spectacle offensif en renforçant leur cohésion via un collectif bien huilé. Dans le vestiaire, le sélectionneur a confié, « C’est bien, ils font qu’on garde ça. Ça donne de la confiance à tout le monde. Mais ce n’est pas le même match qui nous attend vendredi prochain. Cela n’enlève rien à ce qu’on a fait ce soir, ce qu’on a bien fait ce soir. Même si on peut toujours faire mieux. » Vendredi, justement, il faudra sans doute faire mieux contre une équipe bien meilleure.