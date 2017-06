[Exclu Téléfoot 04/06] Giroud ? « Ses efforts sont récompensés »

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Injustement critiqué et parfois en délicatesse avec son club, Olivier Giroud a répondu à ses détracteurs en marquant un triplé, vendredi soir, face au Paraguay. Le premier pour un joueur de l’Équipe de France depuis 17 ans.





« Le premier n’est pas facile à mettre contrairement à ce qu’on pense »

Face au Paraguay, Olivier Giroud a marqué ses 24e, 25e et 26e buts sous le maillot de l’Équipe de France. Il n’est plus qu’à une réalisation de Karim Benzema et quatre de Jean-Pierre Papin, son idole. Il reste surtout sur 16 buts sur ses 16 dernières titularisations, preuve que l’attaquant des Gunners a pris ses marques et ne déçoit que rarement quand il est aligné avec les Bleus. S’il est moins technique que certains, il revendique des qualités de pivot assez solides et sait parfaitement finir les actions déclenchées par les maestros qui l’entourent. Sur l’ouverture du score face au Paraguay, il raconte, « Le premier est pas facile à mettre contrairement à ce qu’on pense ». Le deuxième ? « C’est un but de renard. »



Du mérite

Bixente Lizarazu affirme que le profil d’Olivier Giroud est parfait pour l’Équipe de France actuelle. Ce qu’il fait, il le fait bien et, malgré les critiques, il arrive toujours à se relever. « Il a beaucoup de mérite » explique l’ancien défenseur. Même son de cloche chez le gardien Alphonse Areola, invité sur le plateau de Téléfoot, « C’est un travailleur, un bosseur. Ses efforts sont récompensés ». De match en match, il s’affirme comme l’un des buteurs les plus efficaces et prolifiques de l’histoire des Bleus.













« J’ai envie de gagner la Premier League »

Olivier Giroud n’a pas toujours été titulaire avec Arsenal la saison dernière mais il a marqué des buts importants, saisissant sa chance à chaque fois. Sa situation a fait grimper l’intérêt de certains clubs, désireux de l’arracher au club londonien. On parle notamment de Marseille, qui cherche une tête d’affiche pour sa pointe, « Je ne suis pas forcément insensible aux avances des clubs français » lâche l’intéressé, tout en rappelant, « Mons avenir est, pour le moment, à Arsenal. J’ai envie de gagner la Premier League. »