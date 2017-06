[Exclu Téléfoot 04/06] Griezmann : « Je reste »

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Au micro de Téléfoot, Antoine Griezmann a mis fin une bonne fois pour toutes aux rumeurs sur son avenir. L’international français sera à l’Atlético Madrid la saison prochaine. En apnée, les supporters peuvent pousser un ouf de soulagement.





« On a décidé de rester »

Après quelques jours de flou et de déclarations laissant planer le doute, Antoine Griezmann a affirmé qu’il restera à l’Atlético Madrid la saison prochaine, ce que laissait suggérer son tweet publié après l’officialisation de l’interdiction de recruter des Colchoneros (« Aujourd’hui plus que jamais »). C’est sans doute cette décision du TAS qui a donné envie au joueur des Bleus de ne pas quitter la Liga. « On a décidé de rester » déclare-t-il après avoir discuté avec son conseiller sportif. Pour l’intéressé, c’est la fin d’un calvaire, « C’était assez chiant. »





« Ça serait un sale coup de partir »

« C’est un moment dur pour le club, pour les coéquipiers. Ça serait un sale coup de partir. » justifie Antoine Griezmann, qui est très lié à l’Atlético Madrid. Il en profite pour donner rendez-vous aux supporters, « Encore une belle saison à faire », lui qui se sent bien chez les Colchoneros et en Liga.





Et Lacazette ?

Attendu à l’Atlético Madrid, Alexandre Lacazette ne pourra pas venir avant le mois de janvier, s’il signe maintenant. Sur ce dossier, Antoine Griezmann confie, « C’est dommage pour lui, c’est triste, car il avait vraiment envie de venir. » Mais il donne rendez-vous au Lyonnais dans six mois, « En décembre, on toquera à la porte de nouveau. » Ce possible duo devra attendre avant, éventuellement, de s’exprimer sur les pelouses du championnat espagnol.