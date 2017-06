[Exclu Téléfoot 04/06] L’incroyable destin de Zidane

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Samedi soir, face à l’un de ses anciens clubs, Zinédine Zidane a remporté sa deuxième Ligue des Champions à la tête du Real Madrid. Il a pris les rênes de l’équipe il y a dix-huit mois seulement. Un destin incroyable.





Des joueurs en extase

Respecté en tant que joueur, Zinédine Zidane l’est aussi en tant que coach. Il est pourtant arrivé sur le banc du Real Madrid, un club difficile à entraîner, dans le costume d’un novice à ce niveau. Mais les titres sont là : une Liga, une Supercoupe d’Europe, une Coupe du monde des clubs et deux Ligues des Champions. Forcément, ses joueurs sont en extase. « Je l’admire encore plus depuis qu’il est entraîneur » explique par exemple Cristiano Ronaldo. De leur côté, Raphaël Varane et Karim Benzema louent son calme et sa tranquillité. « Il a redonné confiance à tous les joueurs » admet Luka Modric.





« Zizou, c’est toujours l’excellence »

On s’attend à ce que Zinédine Zidane prenne la succession de Didier Deschamps à la tête de l’Équipe de France. En attendant, le sélectionneur actuel, avec qui il a été champion du monde en 1998, ne tarit pas d’éloges sur son ami, « Zizou, c’est toujours l’excellence. Je suis admiratif mais pas surpris. » Pourquoi Didier Deschamps n’est-il pas surpris ? Parce que Zidane « a pris le temps ». Sa patience et son travail ont été récompensés.





Un peu de chance, et une bonne étoile

Ancien taulier du Real Madrid, Iker Casillas indique que Zinédine Zidane doutait au début. Logique quand on est propulsé à la tête de l’un des clubs les plus exigeants du monde. Le gardien espagnol n’oublie pas, en outre, de mentionner « la chance » et « la bonne étoile » de Zizou. Elles sont nécessaires pour arriver au sommet. Figure des Merengue, Sergio Ramos est heureux pour son coach, « ce qu’il est en train de faire, c’est extraordinaire », soufflant que les titres accumulés sont des réponses à ceux qui doutaient de lui. On saura maintenant qu’il ne faut jamais douter de Zizou.