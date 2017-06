[Exclu Téléfoot 04/06] Leonardo Jardim va rester à Monaco

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Beaucoup s’inquiètent pour le mercato de l’AS Monaco, qui pourrait vendre plusieurs de ses joueurs cadres et perdre en compétitivité. Mais après avoir sécurisé l’avenir de Radamel Falcao, le club annoncera très bientôt que Leonardo Jardim va rester. Une excellente nouvelle pour le Champion de France en titre.





Il a refusé des offres astronomiques

Selon nos informations, Leonardo Jardim a été approché par plusieurs équipes ces derniers jours. Logique, il vient de hisser l’AS Monaco en demi-finale de la Ligue des Champions et tout en haut du championnat de France. Sauf que le Portugais souhaite s’inscrire dans la durée et a refusé, notamment, un pont d’or en provenance de la Chine et le poste d’entraîneur de l’Inter Milan, en reconstruction.



Prolongation en vue

Arrivé sur le Rocher en 2014 en remplacement de Claudio Ranieri, Leonardo Jardim est lié à Monaco jusqu'en 2019. Mais son bail devrait être prolongé incessamment sous peu afin de repousser et calmer ses nombreux prétendants. Le Portugais, qui a vu son excellent travail récompensé la saison dernière, croit plus que jamais au projet monégasque, à la fois excitant et ambitieux.





Un excellent choix

Même si l’AS Monaco pourra difficilement faire mieux qu’un titre de champion de France et une demi-finale de Ligue des Champions, ce choix de Leonardo Jardim apparaît comme le meilleur. Et peut-être qu’il donnera envie à certains joueurs hésitants à l'idée de rester de continuer, voire parfaire, cette merveilleuse histoire en train de s’écrire. Elle fera taire, en outre, ceux qui s’attendaient à voir l’ASM exploser au sortir de leur saison exceptionnelle. Un signal fort est envoyé.