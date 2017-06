[Exclu Téléfoot 04/06] Le Real Madrid au sommet

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Le Real Madrid a remporté, samedi soir, la douzième Ligue des Champions de sa riche histoire. Les troupes de Zinédine Zidane ont conservé leur titre en battant la Juventus Turin sur le score de 4 buts à 1. Cristiano Ronaldo a notamment inscrit un doublé.





Historique

Sur la scène européenne, personne n’était parvenu à conserver son titre depuis Arigo Sacchi et son AC Milan (1989, 1990). Pas même le FC Barcelone de Lionel Messi. Mais 27 ans après, le Real Madrid de Zinédine Zidane l’a fait en prenant le meilleur sur l’Atlético Madrid en 2016 (après les tirs au but) et la Juventus Turin cette année (4-1 à la fin du temps réglementaire). C’est historique et l’exploit vient offrir un doublé aux Merengue après le titre de champion d’Espagne obtenu lors de la dernière journée de Liga. Là encore, c’est sensationnel : le Real n’avait plus signé le doublé depuis la saison 1957-1958. Autant dire que ce que Ronaldo et ses coéquipiers sont parvenus à faire à Cardiff restera gravé à jamais dans les mémoires. Et les livres de football.





« Une soirée exceptionnelle »

Cristiano Ronaldo, justement, s’est effondré au coup de sifflet final, heureux du devoir accompli venu ponctuer une deuxième moitié de saison invraisemblable pour lui. Le Portugais termine meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 12 réalisations, dont 10 marquées depuis les quarts. « Mon objectif, c’était de marquer un but, j’en ai mis deux. C’est une soirée exceptionnelle » confie celui qui file droit vers son cinquième Ballon d’Or. « C’est extraordinaire ce qu’il fait » affirme Varane, qui rappelle, « On a les qualités pour marquer à tout moment. » Une force que la Juventus Turin n’a pas su contenir alors qu’elle n’avait encaissé que trois buts jusque-là en C1.





« Tous les joueurs ont été importants cette année »

Au-delà des titres, Zinédine Zidane a voulu retenir la cohésion de son groupe observée la saison dernière et construite depuis son arrivée sur le banc madrilène voilà 18 mois. « Tous les joueurs ont été importants cette année », affirme-t-il. Concerner tout le monde est sans aucun doute la clef de ses réussites. Et on ne voit pas comment la machine pourrait s’enrayer dans les mois à venir.