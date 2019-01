[EXCLU Téléfoot – 06/01] - Laurey évoque le futur de Kenny Lala

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur la continuité de Lala à Strasbourg cette saison

"Oui je pense (qu'il va rester jusqu'à la fin de la saison, ndlr)"

Si une offre arrive pour Lala

"Oui... On en discutera le moment venu..."

Si Strasbourg va recruter en janvier

"Non, ce n'est pas d’actualité à l'heure actuelle. On a des blessés qui vont revenir déjà. C'est très important pour nous."

"Des garçons comme Lionel Carole, Abdallah Ndour par exemple. Il y a Nuno Da Costa aussi qui était blessé sur la fin d'année."

"Donc on va récupérer tous ces joueurs. Et dès qu'on aura récupéré tout le monde, on fera le point."





Le Oui/Non avec Thierry Laurey