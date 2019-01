[EXCLU Téléfoot – 06/01] - Laurey : "Ramener Strasbourg à une place plus conforme"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur sa prolongation de contrat avec Strasbourg

"Parce qu'on me l'a proposé déjà (rires). C'était la moindre des choses (rires)."

"Non, je suis dans un club qui me convient. Avec des gens qui sont brillants, compétents et qui me laissent travailler avec une certaine liberté."

"Les résultats sont là aussi, dans le sens où par rapport à nos objectifs, tout est dans les clous à l'heure actuelle. Et j'espère que ça durera justement."

"Je pense que Strasbourg est une place forte du football français malgré tout."

"Et j'espère justement qu'on saura ramener cette ville et ce club à une place plus conforme à ce qu'elle mérite."

Sur les objectifs fixés avec la direction du club à moyen terme

"C'était de se maintenir de manière plus tranquille sur la saison."

"L'année dernière, on avait vécu quelques émotions en fin de parcours que je ne souhaite pas à tout le monde non plus. Parce qu'on peut y laisser quelques facultés physiques."

"On s'est fixé un objectif au-delà de la 12e place. C'est donc quelque chose qui nous semble raisonnable."

S'il rêve d'être champion avec Strasbourg

"Il va falloir que Paris dépose le bilan (rires). Pour l'instant, ce n'est pas gagné (rires). On verra si on peut faire quelque chose après (rires)."

"On espère s'impliquer de manière suffisamment cohérente pour parvenir à une première partie de championnat de manière régulière."





Le Oui/Non avec Thierry Laurey