[EXCLU Téléfoot 06/06] Le PSG veut Navas…mais libre

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Un an après son arrivée à Paris, Gianluigi Buffon ne poursuivra pas son aventure avec le champion de France comme nous vous l’annoncions le 12 mai dans Téléfoot. Suite au départ de la star italienne, les dirigeants parisiens réfléchissent à un possible recrutement à ce poste. Comme l’a révélé Marca et que Téléfoot peut confirmer, des discussions ont été ouvertes avec Keylor Navas. Mais selon nos informations, le PSG souhaite récupérer le gardien libre de tout contrat. Une requête pour le moment refusée par le Real Madrid avec lequel le portier costaricien est lié jusqu’en juin 2020. Un autre dossier est également approfondi par le club de la capitale mais l’identité du joueur n’a pas filtré.





Manchester United ne veut pas vendre de Gea



En outre, Paris continue de regarder le dossier David de Gea, mais selon des sources anglaises, Manchester United a fait savoir qu’il ne voulait pas vendre son gardien cet été alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat. Ce dossier reste en stand-by.

Par ailleurs, le PSG doit également trancher le cas Kevin Trapp. De retour de son prêt à l’Eintracht Francfort, il pourrait être conservé si Paris ne recrute pas un autre gardien. Thomas Tuchel apprécie son compatriote. Selon nos informations, les dirigeants parisiens ont refusé tout récemment une première offre de Francfort, inférieure à 10 millions d’euros pour Trapp.

Le flou demeure enfin autour d’Alphonse Areola, sous contrat jusqu’en juin 2023. La stratégie parisienne concernant le poste de gardien de but n’est donc pas encore établie pour la saison prochaine surtout si la direction sportive venait à évoluer prochainement.