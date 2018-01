[EXCLU Téléfoot 07/01] - Coupe du monde 2018 / Matuidi : "La France peut être championne du monde, elle a l'effectif pour"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur la faculté des Bleus à devenir champions du monde

"On peut être champion du monde, mais on n'est pas la seule nation. En tous cas, on a l'effectif pour."

Sur la concurrence en équipe de France

"On a la chance d'avoir un vivier énorme en équipe de France et notamment au milieu de terrain. Il y a de sacrés joueurs. Tant mieux, tant mieux ça va faire un peu de soucis pour le coach (Didier Deschamps, ndlr)."



"C'est comme ça, cela fait partie de la vie d'un footballeur et il faut savoir l'accepter. Parfois, les critiques sont aussi positives. Cela me pousse à donner le meilleur et je suis bien et bel là."





