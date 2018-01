[EXCLU Téléfoot 07/01] - FC Nantes / Kita revient sur Ranieri et son envie de reprendre l'équipe d'Italie : "Pas question de le laisser partir"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur le souhait de Ranieri de reprendre la sélection italienne (INFO Téléfoot)

"Nous n'avons pas du tout discuté de tout cela. Aujourd'hui, il a deux ans de contrat. Et il n'en est pas question."

En cas d'indemnité de transfert versée par la Fédération italienne de football

"Ce n'est pas une question d'argent, aujourd'hui il a un deux ans de contrat. Et si on peut prolonger, on prolongera."

Sur le travail de Ranieri au FC Nantes

"Je sais que j'ai le meilleur entraîneur au monde. Il avait été élu comme tel en 2016 par la FIFA. Je suis très content qu'il soit chez nous et la chance d'avoir."

"C'est un monsieur qui a beaucoup de respect, beaucoup de culture, qui nous apprend beaucoup. On apprend beaucoup avec lui."

"Je suis très content qu'il soit demandé ailleurs, ça veut dire que j'ai fait un bon choix."