[EXCLU Téléfoot 07/01] - Kita évoque la situation de Léo Dubois : "Pour le moment, il ne part pas"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Invité de Téléfoot, dimanche, Waldemar Kita, le président du FC Nantes, est revenu sur le dossier Léo Dubois, en fin de contrat en juin 2018 et actuellement en contacts avec l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais.

Kita confirme les contacts entre Dubois et le duo OM / OL

"Il est en contacts avec l'Olympique de Marseille mais aussi avec l'Olympique Lyonnais. Pour le moment, il ne part pas, ça c'est clair. Je veux qu'il reste jusqu'au bout."

"Maintenant, c'est un petit peu dommage que cela se finisse comme cela. Mais je lui souhaite bon vent."

"Je voudrais préciser une chose : Léo Dubois est un super garçon. Je suis un peu déçu que ça se passe comme ça et sincèrement je souhaite qu'il réussisse, mais c'est dommage."





Sur les clauses personnalisées demandées par Dubois et Thomasson

"On va parler de Dubois, vu qu'on parle de Dubois. Il souhaitait avoir des primes personnalisées. Par exemple, il voulait avoir des primes lors de chaque passes décisives, idem pour les buts marqués."

"On ne peut pas se permettre de faire ça dans une équipe, surtout avec l'esprit que nous avons aujourd'hui. On ne peut pas donner plus à un joueur qu'à un autre car il a fait une passe décisive. On ne peut pas déséquilibrer le vestiaire, c'est impossible. Rainieri est 100% d'accord avec moi."





