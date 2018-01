[EXCLU Téléfoot 07/01] - Matuidi : "A la Juventus, on travaille énormément et ça paye"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur son début de saison avec la Juventus

"On ne m'a jamais fait de cadeaux et je pense que c'est tant mieux. Justement, cela me pousse à me dépasser et je pense que ça m'aide à m'imposer."

"Cela peut surprendre, mais en terme de volume de jeu ici on travaille énormément."

"J'avais vu un reportage sur Zinedine Zidane qui racontait ses débuts difficiles à la Juventus. C'était dur pour lui, au point même d'en vomir. Donc on travaille énormément et ça paye."

"J'ai l'impression d'enchaîner et de répéter des courses à haute intensité et d'être toujours bien."

Sur l'apprentissage de l'italien

"C'est une langue assez facile on va dire. J'ai encore un peu de mal, mais ça viendra avec le temps."

Sur les ambitions de la Juventus cette saison

"On va parler de la Ligue des champions, c'est un objectif pour la Juventus mais remporter un 7e scudetto ce serait un record."

Sur ses chances de remporter la C1 avec la Juventus par rapport au PSG

"Je ne vais pas faire de comparaison."

Sur le Real Madrid / PSG en C1

"Que le meilleur gagne. Je pense aujourd'hui que le Real Madrid a l'expérience de la compétition mais le coeur va peut-être parler et va parler. Et peut-être que Paris peut aussi l'emporter."

"Aujourd'hui, le PSG est mieux armé. Après il faut réussir à trouver cet équilibre qui fait qu'il pourra franchir ce cap en Ligue des champions."