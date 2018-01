[EXCLU Téléfoot 07/01] - FC Nantes / Kita évoque Lucas Moura : "Je travaille sur le dossier depuis deux mois, mais on ne va pas le forcer"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Kita veut récupérer Lucas

"Oui je voudrais récupérer Lucas. Je suis honnête. Depuis deux mois, je travaille dessus."

"Je me suis entretenu avec le directeur sportif du Paris Saint-Germain (Antero Henrique, ndlr). J'ai eu Nasser. Il m'a dit que sur le principe il n'y a pas de problème, je prends même une grosse partie du salaire à ma charge."





Sur le refus de Lucas de venir (INFO Téléfoot)

"Exactement, il n'est pas intéressé. On ne peut pas le forcer. On ne force pas un joueur s'il ne veut pas venir."

"C'est un peu dommage pour lui car on est à six mois de la Coupe du monde. S'il va ailleurs ou qu'il reste à Paris, c'est sûr qu'il n'ira pas."

"S'il vient chez nous, c'est sûr qu'il jouera car il a les qualités. Il va nous aider et être la vedette. Là, il n’est pas le vedette."





Sur le mercato du FC Nantes

"Non, on ne va pas être actif. Je pense que le désir de notre coach, Claudio Ranieri, qui est quelqu'un d'exceptionnel comme vous le savez, est 'j'ai un très bon groupe, et si je prends quelqu'un, c'est forcément quelqu'un d'exceptionnel. Et je pense que c'est une très bonne logique."

"C'est Ranieri qui décide."