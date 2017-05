[Exclu Téléfoot 07/05] - Coman : "Mon objectif c'est d'aller à la Coupe du monde"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur ses absences lors des deux derniers rassemblement des Bleus (la première sur blessure)



"Je l'ai vécu normalement. Je sais qu'avant tout cela passe par le club et qu'il faut bien jouer pour être appelé en sélection, donc ce n'était pas une surprise. Il n'y aurait pas eu de mérite alors qu'il y a plein d'autres joueurs qui explosent."

Sur la forte concurrence au sein des Bleus

"La concurrence est une bonne chose. Il y a de la concurrence partout. Depuis que je suis chez les professionnels, j'ai été au PSG et la concurrence était très forte quand j'avais 17 ans, j'ai été à la Juve et la concurrence était également très forte. Et ici au Bayern, c'est pareil et tant mieux. Plus il y a de talent, plus il y a de qualité pour la nation, pour l'équipe de France et mieux c'est."

Sur ses objectifs avec les Bleus

"Mon objectif c'est aller à la Coupe du monde. Pour moi c'est déjà de la faire si on y va. J'ai déjà eu une mauvaise saison, si j'enchaîne une deuxième mauvaise saison dans ma tête ça deviendra compliqué. Mais après, à partir du moment où je sais que je suis dans un grand club et je joue, tout se passera bien pour moi."





