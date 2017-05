[Exclu Téléfoot 07/05] - Coman : "Je suis très satisfait de mon parcours"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur son armoire à trophées remplie (5 titres de champion consécutifs : Ligue 1, Serie A, Bundesliga)

"Oui on peut le dire. Il y a également eu des coupes mais malheureusement il n'y a pas eu la Ligue des champions encore. Plus tard je l'espère."



"Par rapport à l'année dernière, je me sens un peu moins responsable du titre parce que j'ai été en partie blessé. C'était une saison un peu mitigée mais la prochaine sera sûrement meilleure."





Sur sa continuité au Bayern la saison prochaine

"Normalement je serai au Bayern la saison prochaine. Après on ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Si demain, même si cela relève de l'impossible, ils achètent Ronaldo et Messi et que je sais que c'est bouché, je pourrais envisager un autre avenir mais pour le moment non."

Sa volonté pour la suite

"De ne me plus me blesser. Pour le moment, je ne demande rien de plus."

Sur la possibilité de signer à Manchester City pour retrouver Pep Guardiola

"On ne va pas hésiter par rapport à Manchester City ou au coach mais par rapport à ma situation. Je suis jeune, je suis dans une période de ma vie où j'ai besoin de jouer. Donc si ce n'était pas ici (au Bayern, ndlr) et que c'était compliqué, j'étais prêt à envisager un départ."

"Puis j'ai parlé avec le directeur du club et le président pour leur projet qu'il y avait par rapport à moi et tout s'est réglé."









Sur l'élimination du PSG par le Barça en Ligue des champions

"Je l'ai mal vécue. Je suis quand même parisien, j'ai joué neuf ans dans le club. Paris pour moi ça reste un grand club et là l'image du club en a pris un coup, donc forcément j'ai été touché."

"Je n'ai aucune rancœur. Tant que Presnel joue, qu'il y a Adrien, qu'il y a des jeunes du PSG, je continuerai toujours à regarder le PSG parce que c'est des amis avec qui j'étais."

Sur de possibles regrets par rapport à son départ du PSG

"Pas du tout. Au jour d'aujourd'hui, je suis très satisfait de ma carrière, je suis au Bayern Munich donc je ne vois pas en quoi je pourrais regretter."