[Exclu Téléfoot 07/05] - Trapp : "La défaite face au Barça ? Il faut l'oublier"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur la défaite 6-1 face au FC Barcelone, en Ligue des champions

"Ce genre de match est inexplicable. On a été bien préparé, on voulait jouer comme on l'avait fait lors du match aller. L'objectif était d'aller en quart de finale. C'est inexplicable car dès le coup d'envoi on s'est retrouvé en difficulté.



Il y a des choses qui sont arrivées pendant la rencontre qui n'arrivent pas toujours : les deux penaltys. Un match inexplicable."





Sur les conséquences d'une telle défaite

"On va encore parler longtemps de ce match car il est historique. Mais il fallait avancer, car on avait encore des objectifs à atteindre. Il faut oublier, cela peut arriver. Cela fait partie de la vie d'un joueur."