[Exclu Téléfoot 07/05] - Trapp : "On s'entend bien avec Aréola"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur sa relation avec Alphonse Aréola, son concurrent direct pour le poste de gardien

"Mes relations avec Alphonse Aréola ? Elles n'ont pas changé, on s'entend bien. On travaille dur chaque jour, mais pour tout le monde. Pour moi et Alphonse c'est important."

"On a Rémy Descamp (le troisième gardien du PSG, ndlr) aussi, qui est encore très jeune et qui peut profiter de ça. C'est bien pour tout le monde : pour les gardiens et pour les joueurs d'avoir une certaine concurrence et c'est important aussi. On a vu que cela pouvait pousser la performance de toute l'équipe."

Sur sa saison

"Si on regarde les statistiques, cela ne regarde pas que moi, c'est aussi le travail de toute l'équipe. Si on travaille bien équipe, ça me paraît de bien jouer. "



"Après personnellement je suis content de ces statistiques. Mais il faut parler de toute l'équipe car elle me permet de performer et ça c'est le plus important."