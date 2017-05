[Exclu Téléfoot 07/05] - Trapp : "Le titre n'est pas encore perdu, mais il faut respecter ce qu'a fait Monaco cette saison"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur les chances de titre du PSG

"Le titre est-il perdu ? Pas encore. On sait que c'est un plus compliqué maintenant avec la défaite contre Nice mais mathématiquement c'est encore possible. Thiago Motta expliquait la semaine dernière que dans le football les choses ne se passent pas forcément comme prévu."

"Ce n'est pas encore fini, mais il faut aussi respecter ce qu'a fait Monaco cette saison. C'est bien pour la Ligue 1 d'avoir un championnat aussi serré. Mais ce n'est pas encore perdu."

Sur la saison de Nice et Monaco

"Si on regarde nos adversaires : Nice a fait une très très bonne saison, Monaco également et nous aussi. Quand je regarde ce qu'on a fait la saison dernière, on a fini la saison avec 96 points avec 30 et 31 points d'avance. Comme j'ai déjà dit avec 83 points, on avait déjà été champion. Là on va finir avec 89 points : concrètement ça ne suffit pour gagner. Cela veut beaucoup dire sur le niveau du championnat."