[Exclu Téléfoot 07/05] - Valbuena évoque la déroute d'Amsterdam : "A nous de faire notre remontada"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur la défaite à Amsterdam

"C'est une grande grande déception. On aurait dû rivaliser face à cette équipe là. On a bafoué notre football."

"Surtout on n'a pas été digne de faire un match européen comme on a pu le faire. Quand on est en demi-finale, on ne peut pas jouer comme on l'a fait hier."









Sur le match retour face à l'Ajax a Parc OL

"Est-ce qu'on croît à la qualification ? Bien sûr, on s'est mis un petit peu dans le pétrin. On a la chance de faire partie de l'histoire de ce club et je pense qu'on n'a pas saisi cette chance. Il faut réparer car ce qu'il s'est passé au match aller, c'est une faute."

"On sait qu'il faut marquer trois buts, on en a les capacités. Il faut compter sur un grand public, des grands supporters pour nous pousser. A nous de renverser la situation et faire notre remontada à nous."













Sur la saison de l'OL

"On s'était fixé comme objectif les deux premières places. Au bout du compte, il y a trop d'écart entre le troisième l'OGC Nice et nous : il y a au moins 20 points d'écart."

"Avec la qualité de cet effectif, ce n'est pas normal. On a été inconstant, dans nos résultats et le contenu de nos matches."