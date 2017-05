[Exclu Téléfoot 07/05] - Valbuena : "Je suis heureux de ma saison avec l'OL"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur ses difficultés en début de saison



"C'était très compliqué à l'automne dernier. Mais à force de travail, d'abnégation et de cette volonté de ne rien lâcher, qui sont mes valeurs depuis le début de ma carrière, j'ai réussi à retourner la situation."

"Dans le football tu es toujours récompensé de tes efforts. Après forcément, j'ai dû avoir une force de caractère au-dessus de la moyenne pour passer au-dessus de tous mes problèmes. Mais comme j'ai dit, je suis plus fort que mes problèmes."

Sur sa saison dans son ensemble

"Quand on ne me connaît pas, on peut toujours avoir des préjugés, on peut se dire telle ou telle chose. Maintenant, moi ici je n'ai jamais triché. Après j'ai eu une discussion avec le coach, il fallait qu'on discute et tout est rentré dans l'ordre."

"Je suis heureux personnellement : par rapport à ma saison, mais je le serai pleinement si vraiment on arrive à aller en finale de la Ligue Europa."





L'avis de Bruno Génésio sur Valbuena

"Oui il me surprend car j'ai appris à le connaître. Mais si il a réalisé une telle carrière c'est parce qu'il a une telle force de caractère et des qualités de footballeur."