[Exclu Téléfoot 08/04] – Griezmann : « Depuis janvier je casse la baraque »

Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

Dans un entretien exclusif pour Téléfoot dimanche, Antoine Griezmann s’est confié sur sa saison avec l’Atlético de Madrid, qui se déplace ce dimanche à Bernabeu pour affronter le Real Madrid (16h15). « J’ai eu un début (de saison) compliqué pour plusieurs raisons (il n’avait notamment pas fermé la porte à un départ vers Manchester United, ndlr). Ensuite, physiquement je suis bien revenu, mentalement j’étais plus frai. Et depuis janvier, je casse la baraque. J’espère continuer comme ça. » Depuis fin novembre, « Grizou » est revenu à son meilleur niveau, avec 21 buts inscrits en 27 matches.

« Ne penser qu’à l’équipe de France »

Une incertitude plane sur son avenir. Partira ou partira pas de l’Atlético ? L’attaquant veut qu’un éventuel transfert soit réglé avant le début du Mondial. « Pour être libre et ne penser qu’à l’équipe de France. Sinon, après tu as des appels à droite à gauche et ça, je ne veux pas. Je veux arriver à la Coupe du monde et ne penser qu’à aller au bout. »

Selon nos informations, Antoine Griezmann serait tout proche du FC Barcelone. Les négociations seraient bien avancées et la clause libératoire de 100 millions d’euros ne serait pas un obstacle pour les Catalans.