[Exclu Téléfoot 08/04] – Upamecano et les Bleus : « Je suis sur la bonne route »

Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

Dans un entretien exclusif pour Téléfoot dimanche, le défenseur central de Leipzig Dayot Upamecano s’est confié sur ses ambitions. Le Français rêve de revêtir le maillot bleu : « Tous les grands joueurs sont en équipe nationale. J’aimerais bien aussi être appelé un jour. Je sais que je suis sur la bonne route, donc il faut que je continue comme ça. »

A 19 ans, l’ancien joueur de Valenciennes impressionne cette saison. Le Bayern Munich, Manchester United, le Milan AC et Barcelone courtiseraient le natif d’Evreux. Leipzig aurait fixé sa clause de départ à 100 millions d’euros. « En étant jeune, tu rêves du Real Madrid, de Barcelone, Manchester United... Mais pour en arriver là, il faut travailler. » Mais Upamecano ne veut pas brûler les étapes. « Je suis très fier de moi, très content. Il faut que je continue dans cette voie. Après, il faut que je vise plus haut. Ma préférence pour l’instant, c’est Leipzig. Après, on verra. »

Dans le viseur de Marseille en 2015

Dayot Upamecano a confirmé avoir été approché par l’OM en 2015. A l'époque, le défenseur avait préféré signer à Salzbourg, en Autriche. « C’est vrai qu’ils étaient intéressés par moi. Mais je n’étais pas sûr d’avoir du temps de jeu à Marseille, donc j’ai préféré aller à Salzbourg. » Il sera ensuite recruté par Leipzig (Bundesliga) en 2017 pour 10 millions d’euros.