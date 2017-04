[Exclu Téléfoot 09/04] Corentin Tolisso sur la prochaine Coupe du Monde : « On a envie d’y être »

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Corentin Tolisso, l’un des hommes forts de l’Olympique Lyonnais cette saison (douze buts toutes compétitions confondues), a partagé ses ambitions au micro de Téléfoot. À court terme, il y a une Ligue Europa à gagner avec son club. À long terme, il vise la Coupe du Monde 2018 avec les Bleus.





« Faut oublier le match de ce soir »

Corentin Tolisso était logiquement très marqué après la défaite de l’Olympique Lyonnais, concédée au Parc OL face à Lorient (1-4). Mais le néo-international a déjà la tête à la Ligue Europa et le quart de finale aller face au Besiktas (le jeudi 13 avril). « Faut oublier le match de ce soir, et se projeter sur celui de jeudi » a-t-il déclaré samedi soir. Comme ses partenaires, il sait que l’OL ne pourra pas terminer à la troisième place mais qu’une qualification pour la prochaine Ligue des Champions sera possible en remportant la Ligue Europa. « La Ligue Europa est un objectif pour se qualifier pour la C1 » indique-t-il, avant de parler du match face aux Turcs, « Ça va être un match super compliqué, avec une ambiance de folie. On joue au foot pour ça. On sera prêts. »





La Coupe du monde 2018 dans un coin de la tête

Corentin Tolisso a fait ses débuts avec les Bleus en amical face à l’Espagne et entend rester dans les futurs groupes concoctés par Didier Deschamps. Le sélectionneur confie, « Des débuts un peu timides mais après il a fait voir beaucoup de personnalité ». Sa polyvalence est un atout certain et l’intéressé ne manque pas d’afficher ses ambitions quant à une éventuelle participation à la prochaine Coupe du monde, « On a envie d’y être. Je ferai tout pour atteindre cet objectif ».





Son avenir en club

Corentin Tolisso a bien failli s’engager pour Naples l’année dernière et son avenir semble d’ailleurs s’inscrire en Serie A, la Juventus ayant également un intérêt pour lui. Il sait écouter ses proches mais prend ses propres décisions et si la Vieille Dame souhaite l’enrôler, alors il y réfléchira. Jean-Michel Aulas, son président, n’exclut pas qu’il reste à l’OL en cas de qualification pour la Ligue des Champions.