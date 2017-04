[Exclu Téléfoot 09/04] Mamadou Sakho : « J’ai l’objectif Coupe du monde »

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Après des mois compliqués, Mamadou Sakho est en train de renaître avec Crystal Palace, où il est prêté par Liverpool. Au micro de Grégoire Margotton, il raconte son envie de disputer le Mondial 2018 après avoir manqué l’Euro 2016.





La renaissance

« C’est un kiff pour moi d’être sur le terrain » confie Mamadou Sakho, celui qui est revenu de l’enfer après un contrôle antidopage positif et avoir été écarté par Jürgen Klopp au début de la saison. Sans surprise, il a ressenti « de la colère » après avoir « énormément bossé ». Et c’est en se ressourçant auprès de ses proches, notamment auprès de sa mère, qu’il a gardé la confiance. C’est surtout en voyant sa femme pleurer pendant plusieurs jours qu’il a su conserver sa force de caractère et traverser cette période difficile.



« Plus on aura de joueurs dans de grosses écuries… »

Alors qu’il a gagné quatre des cinq derniers matches avec Crystal Palace (dont un succès de prestige face à Chelsea), Mamadou Sakho réaffirme ses ambitions avec la sélection, lui qui avait offert la qualification pour la dernière Coupe du monde. Il sait la concurrence qui l’attend mais va s’en nourrir en mettant les intérêts de l'Équipe de France avant les siens, « Plus on aura de joueurs dans de grosses écuries, plus la France sera conquérante face aux autres nations ».





« J’ai l’objectif Coupe du monde »

Dans tous les cas, Mamadou Sakho a envie d’en être et le clame haut et fort, « J’ai l’objectif Coupe du monde. Je n’ai que 27 ans, je suis encore jeune. Je suis déterminé. » Plein de sagesse, plein de combativité, le défenseur central peut à nouveau rêver en grand. Et en bleu ?