[Exclu Téléfoot 09/04] Samuel Umtiti : « Au Barça, il faut tout gagner »

Considéré comme la recrue phare du dernier mercato d’été, Samuel Umtiti a reçu Téléfoot pour parler de son acclimatation dans l’un des meilleurs clubs du monde. À la lecture de ses propos, tout roule pour l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais.





Comparé à Puyol

Pour sa première saison avec le FC Barcelone, Samuel Umtiti a su s’imposer dans l’effectif. Il a disputé 19 matches de Liga, dont 18 en tant que titulaire. « Je ne m’attendais pas à jouer autant » concède-t-il d’ailleurs, un peu surpris par son temps de jeu. Certains osent carrément la comparaison avec Carles Puyol, légende du club, « Pour moi c’est vraiment flatteur, c’est vraiment un exemple pour moi. Je me sens bien dans cette équipe. C’est un plaisir pour moi. »



Pote avec Messi

Samuel Umtiti a la chance de s’entraîner au contact de la MSN, le trio magique du FC Barcelone. Comment le vit-il ? « L’un des meilleurs moyens de progresser au quotidien. » Et s’il affirme ça, c’est parce qu’il y a une bonne ambiance au sein du club et il est même très fier d’être pote avec Messi, Neymar et Suarez, « Ils sont vraiment des très bons collègues. On peut rigoler, chambrer. » Il infirme d’ailleurs la rumeur d’une liste noire tenue par l’Argentin.





« Il faut tout gagner »

Au bord de l’élimination face au PSG, le FC Barcelone a su inverser la tendance au terme d’un match retour historique. Toujours engagés sur tous les fronts, les Blaugrana espèrent encore tout rafler. Un objectif naturellement partagé par Umtiti, « Il faut tout gagner », « On peut le faire ». Prochain adversaire ? La Juventus Turin pour une place en demi-finale de Ligue des Champions.