[EXCLU Téléfoot 10/02] - Blanc : "Entraîner à nouveau le PSG ? Je ne vois pas de raison de vous dire non"

Laurent Blanc pourrait entraîner à nouveau le PSG un jour. L’ancien sélectionneur de l’équipe de France en a fait la confidence à Téléfoot, dimanche, lors d’un entretien exceptionnel. Rare dans la presse, l’ancien défenseur central s’est confié à cœur ouvert sur son présent et son futur à moyen terme.

Limogé par le Paris Saint-Germain en mai 2016, après trois saisons passées aux commandes du club de la capitale, le Cévenol n’a pas gardé rancune de cette fin de parcours subite. Interrogé par Téléfoot sur la possibilité de reprendre un jour les commandes de Paris, Blanc n’a refermé aucune porte tout en reconnaissant qu'il s'agissait d'un dossier complexe. Il souhaite même que le club puisse décrocher la tant convoitée Ligue des champions.

"En ce qui me concerne, je ne vois pas de raison de vous dire non", a-t-il révélé. "Après il faudrait vraiment un concours de circonstances, mais voilà, pourquoi je vous dirai non. Il faudrait que les étoiles, comme on dit, soit vraiment bien alignées. Ce qui est loin d’être le cas."

Une volonté forte de retrouver un poste la saison prochaine

Sans club depuis maintenant trois années complètes, tout en reconnaissant avoir refusé des postes à cause d'un mauvais timing, l’homme aux 97 sélections en équipe de France a annoncé son intention de reprendre un poste de technicien dès la saison prochaine si tout se passe bien. "Je pense sincèrement que j'ai encore quelque chose à y faire", a-t-il glissé au sujet de son rôle d’entraîneur débuté à Bordeaux en 2007. "Le football reste ma passion et j'adore ça."

En cas d’échec dans cette volonté de retour sur un banc, il pourrait viser plus haut. "Je pense qu'on va s'orienter sur autre chose. Oui on a quelques idées. Pour l'instant, c'est président qui m'attire le plus."

Très demandé, Blanc a d’ailleurs effectué du changement dans son entourage depuis moins d’un an. Il s’est notamment engagé avec une société d’agents anglais depuis avril 2018 et mis fin à sa longue collaboration avec les agents français Jean-Pierre Bernès et Alain Migliaccio. Agacé par les nombreuses rumeurs le concernant, et reconnaissant ne pas avoir assez démenti ces dernières, le Français a l’intention d’améliorer sa communication en ouvrant prochainement un compte Twitter si jamais il retrouve un poste d’entraîneur.

Blanc nie des contacts avec l'OM et l'OL

Egalement interrogé sur les rumeurs l’envoyant sur les bancs de deux clubs prestigieux du championnat de France, l’Olympique de Marseille et de l’Olympique Lyonnais, Blanc a mis les points sur les i. "A chaque fois qu'il y a un poste qui se libère, mon nom est cité, souvent, sans aucune raison", a-t-il précisé.

Questionné sur une éventuelle approche pour remplacer Rudi Garcia à Marseille, Blanc a été clair et net. "Aucun contact, rien. Lyon aussi. Il y a des gens en poste que ce soit Rudi Garcia ou Bruno Genesio, laissez-les travailler les garçons", a-t-il souligné. "Il y a des périodes pour les changements d'entraîneur, pour les changements de joueurs et on n'est pas dans cette période-là. Je vous le dis et je vous le répète, j'en sais quelque chose car j'en ai souffert. Enfin, j'en ai souffert... J'ai déjà été confronté à ce problème-là."