[EXCLU Téléfoot 10/02] - De Gea avant Man United-PSG : "Ce sont eux les favoris"

Dans un entretien exclusif donné à Téléfoot, dimanche, David De Gea, le gardien de but de Manchester United et de l'équipe d'Espagne, est revenu sur le huitième de finale de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain.

Sur le huitième de finale entre Manchester United et le PSG

"Ce sera un huitième de finale très intense. Ce sont eux les favoris mais on sera très motivés. On a tous envie de jouer ce match et de le gagner. Ce sont eux les favoris."

Sur les objectifs de Manchester United cette saison

"Ce sera très serré ! On a équipe pour gagner quelque chose. Paul Pogba est fondamental pour nous. Anthony Martial est inarrêtable et on va tous faire pour aller en finale."