Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Invité de Téléfoot en duplex, dimanche, Marouane Fellaini, l'ancien milieu de terrain de Manchester United récemment transféré au Shandong Luneng, et milieu de terrain de l'équipe nationale de Belgique, est revenu sur son départ en Chine.

Sur son départ en Chine

"Je pense que c'était le bon moment pour partir."

"Cela faisait dix ans et demi que j'étais en Angleterre. J'ai fait de belles saisons."

"Et voilà je voulais un nouveau challenge et une nouvelle aventure et le moment était arrivé."