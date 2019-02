[EXCLU Téléfoot 10/02] - Fellaini : "Manchester est favori, le PSG a de grands joueurs mais 2-3 blessés"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Invité de Téléfoot en duplex, dimanche, Marouane Fellaini, l'ancien milieu de terrain de Manchester United, récemment transféré au Shandong Luneng, et milieu de terrain de l'équipe nationale de Belgique, a donné son avis sur le huitième de finale de Ligue des champions entre Man. United et le PSG.

Sur le huitième de finale de C1 entre Manchester United et le PSG

"Je pense que Manchester United est favori, avec la confiance qui a en ce moment, comment ils jouent. Je pense qu'ils sont favoris."

"Après, voilà, c'est un match de Ligue des champions. C'est un huitième de finale, c'est 50-50."

"Paris a de grands joueurs, mais ils en ont 2-3 blessés et je pense que Manchester a l'avantage. C'est un match de foot et on ne sait jamais qui va gagner."

Sur Paul Pogba et ses attentes avant ce choc

"Je pense (qu'il attend ce match avec impatience, ndlr). C'est un Parisien. Il y a aussi la confiance qu'il a ce moment."

"Il joue de manière facile aussi. Je pense qu'il va être important pour Manchester United."





Bonus Téléfoot : Fellaini reçoit un maillot des Bleus avec une étoile