[EXCLU Téléfoot 10/02] – Fellaini reconnaît des contacts avec le PSG l’été dernier

Par Rédaction | Ecrit pour TF1 |

En pleine polémique sur le manque de milieux de terrain au Paris Saint-Germain, Marouane Fellaini est revenu dimanche dans Téléfoot sur ses contacts avec le club parisien. Et le PSG a bien failli compter sur les services d’un deuxième diable rouge.

Interrogé par Téléfoot, dimanche, dans le cadre de la séquence "Oui/Non", Marouane Fellaini, le milieu de terrain du club chinois du Shandong Luneng et de l’équipe nationale de Belgique, a reconnu avoir eu des contacts avec le club de la capitale l’été dernier.

Surtout, le joueur de 31 ans a également souligné qu’il aurait bien aimé évoluer avec le maillot parisien où évolue depuis 2016 son coéquipier en sélection Thomas Meunier. Il a précisé que sa non-venue dans la capitale française n’était pas une décision du technicien parisien, l’Allemand Thomas Tuchel.

Selon nos sources, Fellaini, alors en fin de contrat avec Manchester United, était l'une des options privilégiées par le directeur sportif parisien, Antero Henrique. Mais son profil n'était pas une priorité pour Tuchel, qui lui préférait celui de N'Golo Kanté notamment.

"Je voulais un nouveau challenge et une nouvelle aventure"

Reconnaissant être triste de quitter Manchester United et la Premier League, championnat où il évoluait depuis 2008 avec des passages à Everton (2008-2013), puis United (2013-2019), le milieu de terrain, transféré en toute fin de mercato au Shandong Luneng, un pensionnaire de la Chinese Super League a précisé à Téléfoot qu’il avait besoin d’un nouveau départ.

"Je pense que c'était le bon moment pour partir. Cela faisait dix ans et demi que j'étais en Angleterre. J'ai fait de belles saisons", a-t-il indiqué. "Et voilà je voulais un nouveau challenge et une nouvelle aventure et le moment était arrivé."

Mourinho ne bridait pas Pogba selon Fellaini

Questionné sur son ancien entraîneur José Mourinho, limogé en décembre dernier par le board de Manchester United, Fellaini a reconnu que le départ du Portugais avait fait beaucoup de bien à l’effectif professionnel de Man U. Concernant le cas Paul Pogba, il a assuré que son ancien coéquipier français ne serait pas parti du club, même si Mourinho était resté aux commandes. Selon lui, le technicien n’empêchait pas le champion du monde 2018 d’exprimer son talent sur le terrain.

A Manchester United entre 2016 et 2019, Fellaini, qui a disputé 177 rencontres avec le maillot des Red Devils, a connu cinq managers : David Moyes (2013-2014), Ryan Giggs (2014), Louis van Gaal (2014-2016), José Mourinho (2016-2018) et Ole Gunnar Solskjær (depuis décembre 2018) et traversé une période compliquée, celle de l’ère post Sir Alex Ferguson. L'ancien du Standard de Liège a également annoncé à Téléfoot qu'il souhaitait toujours évoluer en équipe de Belgique (87 sélections, 18 buts). L'ancien du Standard n'a plus été appelé par Roberto Martinez depuis la dernière Coupe du monde.