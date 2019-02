[EXCLU Téléfoot 10/02] - Tuchel sur la blessure de Cavani avant Man United - PSG : "Ça va être difficile qu'il joue"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Invité de Téléfoot, dimanche, en duplex, Thomas Tuchel, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a donné des nouvelles d'Edinson Cavani, touché lors de la rencontre entre le PSG et Bordeaux, samedi, et incertain pour le huitième de finale de Ligue des champions contre Manchester United.

Sur la blessure de Cavani à trois jours de Man United - PSG

"Pas de bonnes nouvelles pour Edi ce matin. Il a eu des examens hier et il a encore des examens aujourd'hui ici dans notre centre d'entraînement."

"Mon sentiment est que ça va être super difficile qu'Edi puisse jouer. Mais on doit attendre encore un peu plus car il passe des examens maintenant."

"Le club en dira plus un peu plus tard aujourd'hui (il fait non de la tête, ndlr). A mon avis, les nouvelles ne vont pas être très très bonnes."

S'il a un petit espoir de voir Cavani à Old Trafford

"Un petit espoir ? Très petit. Mais oui, on a toujours espoir."

"Mais les premiers examens ne sont pas biens."