[EXCLU Téléfoot 10/03] – Aulas sur l'absence de trophées : "J'en ai marre que l'OL ne gagne pas"

Dans un entretien exclusif donné à Téléfoot, dimanche, Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, est revenu sur la période de disette de l'OL au niveau des sacres. Cela fait sept années et les succès en Coupe de France (mai 2012) et lors du Trophée des champions (juillet 2012) que l'OL n'a plus soulevé un trophée. Et cela agace le dirigeant rhodanien.