[EXCLU Téléfoot 10/03] – Mbappé : "Je continue à croire au projet du PSG"

Par Rédaction | Ecrit pour TF1 |

Dans un entretien exclusif donné à Téléfoot, dimanche, Kylian Mbappé, l'attaquant du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France, est revenu sur l'élimination du Paris Saint-Germain en huitième de finale de Ligue des champions face à Manchester United, le rebond parisien après cet échec et son avenir au sein du club de la capitale. Voici le récit intégral de l'entretien donné par le buteur à Téléfoot.

Quel est votre état d’esprit au lendemain de l’élimination du PSG ?

"Je suis abasourdi, il n’y a pas les mots. Je n’ai pas réussi à dormir, je pense que c’est pareil pour tout le monde."

"C’est difficile. On avait beaucoup travaillé pour arriver à ce moment et on se fait éliminer."

"Voilà, on est déçu. Maintenant, voilà, le football ça continue. On va essayer de relever la tête pour finir la fin de saison."

Pouvez-vous vous projeter ?

"Franchement, je n’y arrive pas trop… Franchement, c’était vraiment notre objectif, c’était vraiment pour ça qu’on travaillait tous les jours, que les supporters nous soutiennent aussi. C’est pour cette compétition."

"Voilà, le stade était plein, les supporters ont fait leur travail et nous ont soutenus, c’était vraiment une ambiance magnifique. Et, voilà, on a gâché la fête. On n’a pas voulu la gâcher, mais au final, on l’a gâché."

Comment vous voyez la suite ?

"Même si je sais que, voilà, c’est compliqué surtout après ce qui vient de se passer. Je pense qu’il y a beaucoup de personnes qui doutent, qui vont douter à l’avenir."

"Mais je continue à croire en ce projet. Je suis sûr qu’on va arriver à faire quelque chose de bien dans ce club."

"Je pense que les supporters nous soutiennent et j’espère qu’ils vont continuer à le faire parce qu’ils ont toujours bien fait les choses."

"Maintenant je pense que ce soit nous qui fassions les choses. Et je pense que tous ensemble, en se remettant en question, en se posant les bonnes questions, je pense qu’on peut arriver à faire quelque chose de bien à l’avenir."

"On va continuer à travailler puisqu’il nous reste que ça. Travailler, essayer de s’améliorer de jour en jour. Parce que, voilà, si on est éliminé, c’est peut-être parce qu’il nous manquait des choses, qu’on n’était pas à la hauteur."

"Maintenant il faut finir la saison de la meilleure des façons et préparer l’année prochaine pour essayer d’être meilleurs."

Cela veut dire que l’année prochaine, vous serez toujours au Paris Saint-Germain ?

"Je serai là, c’est sûr même. Je pense que voilà, avec qui vient de se passer. Même avant c’était déjà acté."

"Avec tous les problèmes que va engendrer cette élimination, ça sert à rien que ma situation personnelle vienne en rajouter donc, voilà, c’est clair et c’est précis."





Entretien réalisé par Julien MAYNARD pour Téléfoot