[EXCLU Téléfoot 10/03] – Mbappé : "Je serai au PSG l’année prochaine"

Par Rédaction | Ecrit pour TF1 |

Dans un entretien exclusif donné à Téléfoot, dimanche, Kylian Mbappé a annoncé qu’il allait rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Malgré l’élimination en Ligue des champions face à Manchester United, l’attaquant français croît plus que jamais au projet sportif du club de la capitale.

Kylian Mbappé sera toujours un toujours un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Interrogé sur son avenir, lors de l’entretien exclusif qu’il a donné à Téléfoot, jeudi, au lendemain de l’élimination du club de la capitale en huitième de finale de la Ligue des champions face à Manchester United (succès 0-2 à l’aller, défaite 1-3 au retour), l’attaquant français a annoncé que son futur serait bel et bien à Paris et ce malgré l'échec européen subi cette semaine.

"Je serai là, c’est sûr même", a annoncé Mbappé à Téléfoot. "Je pense que voilà, avec ce qui vient de se passer. Même avant c’était déjà acté. Avec tous les problèmes que va engendrer cette élimination, ça sert à rien que ma situation personnelle vienne en rajouter donc, voilà, c’est clair et c’est précis."

"Je continue à croire en ce projet"

Arrivé au PSG en août 2017 en provenance de l’AS Monaco, Mbappé croît toujours au projet du club de la capitale. Plus que jamais. "Même si je sais que, voilà, c’est compliqué surtout après ce qui vient de se passer. Je pense qu’il y a beaucoup de personnes qui doutent, qui vont douter à l’avenir. Mais je continue à croire en ce projet", a précisé Mbappé. "Je suis sûr qu’on va arriver à faire quelque chose de bien dans ce club."

Concernant l’énorme déception subie par les supporters du PSG, Mbappé a appelé à l’union sacrée. "Je pense que les supporters nous soutiennent et j’espère qu’ils vont continuer à le faire parce qu’ils ont toujours bien fait les choses."

"On va continuer à travailler"

Malgré cette sortie de route européenne, le PSG, actuel leader de Ligue 1 avec 71 points (et deux journées en retard), fonce tout droit vers le huitième sacre de champion de France de son histoire. Début avril, il disputera au Parc des Princes une demi-finale très importante en Coupe de France face au FC Nantes. Avec ces deux objectifs à remplir, la saison du club de la capitale n’est donc pas terminée. Mbappé, lui, a mis les mots sur ce qu’il fallait faire pour mieux aborder la suite des événements.

"On va continuer à travailler puisqu’il nous reste que ça. Travailler, essayer de s’améliorer de jour en jour", a persisté l’international français (28 sélections, 10 buts). "Parce que, voilà, si on est éliminé, c’est peut-être parce qu’il nous manquait des choses, qu’on n’était pas à la hauteur. Maintenant il faut finir la saison de la meilleure des façons et préparer l’année prochaine pour essayer d’être meilleurs."





Entretien réalisé par Julien MAYNARD pour Téléfoot