[EXCLU Téléfoot 10/03] – Mourinho grand favori pour récupérer le banc du Real Madrid, Zidane contacté

Par Rédaction | Ecrit pour TF1 |

José Mourinho et le Real Madrid vont peut-être lier à nouveau leur destin. Actuellement libre de tout engagement, après son départ de Manchester United en décembre 2018, le Portugais est, selon les informations de Téléfoot, le grand favori pour succéder à Santiago Solari au poste d'entraîneur du Real Madrid. Un problème se pose : le timing. Florentino Pérez, le président du Real, veut donner les commandes au Portugais dès la semaine prochaine. Le double vainqueur de la Ligue des champions (2004 avec le FC Porto, 2010 avec l'Inter) veut, lui, attendre l'été prochain pour occuper un nouveau poste. Mais il est bien la priorité de la direction pour reprendre les commandes de la Casa Blanca qu'il avait dirigé pendant trois saisons, de juillet 2010 à décembre 2013.

Zidane contacté par Florentino Pérez

Une chose est sûre dans ce dossier : Santiago Solari ne sera plus l'entraîneur du Real Madrid la saison prochaine. Très fragilisé par l'élimination en demi-finale du Coupe du Roi par le FC Barcelone (1-1, 0-3), puis la défaite en Liga dans le Clasico au Bernabeu face au même Barça (0-1) et l'humiliation subie à domicile en huitième de finale de la Ligue des champions face à l'Ajax Amsterdam (succès 1-2 à l'aller, défaite 1-4 au retour), l'Argentin a perdu la confiance de la direction du club espagnol. Pour lui aussi, tout est une question de timing. Florentino Pérez a pour objectif de le débarquer dès lundi, au lendemain de la rencontre de Liga sur la pelouse du Real Valladolid (dimanche, 20h45).

Mourinho n'est pas le seul ancien du Real à avoir été contacté par Pérez. Le président du Real Madrid est aussi entré en contact avec Zinedine Zidane, passé avec succès à la tête de l'équipe première entre janvier 2016 et juin 2018 (3 succès consécutifs en Ligue des champions ente 2016 et 2018, victoire en Liga en 2017, 1 Supercoupe d'Espagne, 2 Supercoupe d'Europe en 2016 et 2017 et deux succès en Coupe du monde des clubs de la FIFA en 2016 et 2017).

Mais selon les informations de Téléfoot, le technicien français veut lui aussi être patient car il discute avec la Juventus pour la saison prochaine. Pour le moment, c'est bien Mourinho qui a une petite longueur d'avance.