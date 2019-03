[EXCLU Téléfoot 10/03] –Puel : "Cette étape que n'arrive pas à passer le PSG plombe le mental des joueurs"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Inivité de Téléfoot, dimanche, Claude Puel, l'ancien entraîneur de l'AS Monaco, l'OL, l'OGC Nice et Leicester, est revenu sur l'élimination du Paris Saint-Germain en huitième de finale de Ligue des champions face à Manchester United.

Sur l'élimination du PSG en huitième de finale de la C1

"On peut l'expliquer de différentes, façons. D'abord je pense qu'il y a eu des manques individuels qui ont plombé le collectif."

"Après, comme vous le soulignez, il y a une bonne reprise après le premier but concédé, et le deuxième a fait très très mal et enfoncé un petit peu l'équipe."

"Malgré tout, je pense qu'il y a un vécu aussi, depuis plusieurs saisons, avec ce niveau, cette étape qu'on arrive pas à passer avec le Paris Saint-Germain et qui plombe un petit peu le mental des joueurs."





