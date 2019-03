[EXCLU Téléfoot 10/03] – Puel évoque son futur : "Je ne suis pas fermé à découvrir un autre championnat"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Inivité de Téléfoot, dimanche, Claude Puel, l'ancien entraîneur de l'AS Monaco, l'OL, l'OGC Nice et Leicester, est revenu sur son passage en Premier League et son avenir à moyen terme.

Sur son futur

"Je ne suis pas très carriériste (...)" J'ai pris par exemple Leicester en plein milieu de saison dernière, c'est très très costaud."

"C'est la première fois que je prenais un club à mi-saison."

"Je préférerais prendre un club en début de saison, c'est mieux pour pratiquer."

Sur son passage en Premier League et un éventuel retour

"J'écouterai un petit peu les propositions. Je ne suis pas fermé aussi à partir ailleurs et découvrir un autre championnat par exemple."

Sur ses passages à Southampton et Leicester et leur contraste

"Cela dépend de comment on se place. Pour Leicester, c'était une année de transition : on a régénéré beaucoup l'effectif qui avait gagné auparavant le titre."

"Et là, on a insufflé de la jeunesse et intégré beaucoup de jeunes joueurs. Leicester avait la deuxième plus jeune équipe de Premier League."

"Cette équipe de Leicester je la trouve très prometteuse. Les derniers temps, on a eu de gros matches contre Manchester United, Liverpool, Tottenham qu'on a bien négocié en terme de performances et pas assez bien en terle de résultats."

"Je pense qu'il y a une équipe très prometteuse qui est en place et qui va performer dans le futur."