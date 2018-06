[Exclu Téléfoot 10/06] - Deschamps : "Pogba sera sûrement titulaire contre l'Australie"

Par Thomas Ravenel | Ecrit pour TF1 |





Des mots qui ne blessent pas Pogba

"Non les critiques ne me touchent pas. Ca touche plutôt mes proches et ma famille. Comme je l’ai déjà dit la où je me sent le plus à l’aise c’est sur le terrain. C'est là qu'il faut parler et prendre du plaisir. Des critiques, il y en aura toujours quelles soient bonnes ou mauvaises."





Deschamps satisfait de Pogba

"Paul Pogba a plutôt bien répondu à mes attentes. Je l’ai d’ailleurs défendu après le match à Nice contre L’Italie. Il était beaucoup mieux hier contre les USA."



"Pogba, vous en parlez tout le temps. Il y a une attente très importante vis-à-vis de lui. C'est normal. Et quand il fait les choses bien, il faut toujours qu’il fasse encore mieux. Mais, avec tout ce que Paul est capable de faire c’est toujours inscrit dans le collectif. Et c’est cela qui est important pour moi."



Titulaire ou remplaçant face aux Australiens ? Deschamps à la réponse

"C’est fort probable qu’il soit titulaire contre l’Australie."