Interrogé sur les coéquipiers qui lui ont laissé la plus grande impression lors de sa carrière, Jean-Pierre Papin a rendu hommage à Dragan Stojković et Paolo Maldini.

Les joueurs qui ont marqué Papin

"Il y a deux joueurs en fait. Le plus fort techniquement c'était Dragan Stojković. Le plus professionnel c'était Paolo Maldini."

"Maldini c'était quelqu'un qui s'entraînait tous les jours à 150%. Il y a un adage qui dit : "On joue comme on s'entraîne." Et Paolo en était la démonstration."









