[EXCLU Téléfoot 10/09] - Papin : "Mbappé est l'avenir du football français"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Papin : "Mbappé a d'énormes qualités"

"Est-ce que Mbappé est mon héritier ? Il en a toutes les caractéristiques en tous cas. Je crois que c'est l'avenir du football français. C’est un garçon qui a déjà bien les pieds sur terre et ça c'est bien."

"Il a d'énormes qualités, il va très très vite, il est adroit devant le but. Quand tu as ça à 18 ans, si tu travailles tous les jours tu deviens un monstre."













Les chiffres de Mbappé face à Metz













Les réactions des joueurs du PSG après la première de Mbappé

Alphonse Aréola - Gardien du PSG

"Je ne suis pas surpris, je pense que vous non plus. Il apporte un plus à l'équipe."

Thomas Meunier - Défenseur du PSG

"Je pense que Mbappé s'en est très très bien sorti. Il a cherché quelques combinaisons dans l'axe avec Neymar, Cavani et Adrien (Rabiot, ndlr)."

"Pied gauche, pied droit, il tente des frappes, c'est un joueur complet. C'est un excellent transfert pour Paris."





La réaction de Mbappé

"Il y a des automatismes qui se sont créés avec certains joueurs. C'est à continuer et à confirmer."













Bonus Téléfoot - Wenger : "Mbappé peut être Pelé, il n'a pas de limite dans son jeu"