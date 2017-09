[EXCLU Téléfoot 10/09] - Zidane : "Le Castilla ? C'était une étape obligatoire"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Zidane revient sur ses débuts comme entraîneur

"Les sept titres ? Oui c'est possible mais il y a beaucoup de travail derrière. Il y a un club et une équipe extraordinaire. Un contexte extraordinaire. Puis je pense que je me suis préparé pour tout ça. J'ai pris le temps et je savais que je devais prendre le temps pour entraîner. Et c'est ce que j'ai fait : j'ai pris trois ans et demi et je me suis dédié à fond pour pouvoir me dire si un jour j'entraîne : "Il faut que tu sois prêt."

"Le Castilla ? C'était une étape obligatoire. J'avais besoin de commencer comme ça. Et aujourd’hui c'est beau ce que je fais. Mais je suis ravi et content d'être passé par le Castilla et d'être passé par la "banlieue" avec des terrains en synthétique. C'est ça qui est magnifique. Moi je sais d'où je viens de toute façon et je n'oublierai jamais. Je peux avoir le succès que je peux avoir, je peux gagner beaucoup de choses, beaucoup d'argent. Le succès ne me fera jamais changer moi comme personne. Ça c’est sûr et certain."





Zidane, le Real dans la peau