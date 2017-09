[EXCLU Téléfoot 10/09] - Zidane évoque ses débuts d'entraîneur au Real Madrid : "Je profite à fond car je sais que ça s’arrêtera un jour"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur son évolution en tant que technicien

"Oui il y a eu une évolution dans mon rôle de coach. Je sens que je me lâche un peu plus. Il y a des situations après les matches où je me dis : "C'est moi ça ?" Et oui, c'st moi. Comme on dit, on évolue. C'est plus difficile d'être entraîneur car on s'occupe moins de soi. Là on s'occupe d'un groupe de 25 gars où chacun à son histoire, son égo. Donc c'est beaucoup plus difficile de s'occuper de tout ça. Quand j'étais joueur, je m'occupais de moi, beaucoup."

"Si ça marche, c'est parce que je suis heureux de ce que je fais. Je suis heureux de tout ce qui m'arrive et le vis à fond, pleinement. Je suis l'entraîneur de cette équipe, de ce club. Je profite à fond car je sais que ça s’arrêtera un jour. Est-ce que le Real est le plus grand club du monde ? Oui, il l'est. Sans contestation possible."





Sur la difficulté de remporter la Liga

"Là, non ce n'est pas le cas. Oui, on peut parler de la Ligue des champions, c'est magnifique mais moi je parlerais plus du championnat. Parce que le championnat débute à la première journée et il se termine à la 38e. Et quand ce championnat on ne l'a pas gagné au soir de la 37e journée et donc qu'il faut aller le chercher à la 38e journée, ça c'est beau, vraiment. Je me dis que là cela a été dur mais on a réussi à aller au bout. On a réussi le pari."





