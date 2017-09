[EXCLU Téléfoot 10/09] - Zidane évoque le Real Madrid : "Je me suis dit que j'étais fait pour ce club"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Zidane évoque sa fin de carrière au Real Madrid

"La Ligue des champions, c'était le trophée qui me manquait. Madrid m'avait en quelque sorte acheté pour gagner la C1. Donc on fermait la boucle."

"Je me suis dit : "Je suis fait pour ce club". Terminer ma carrière ici, c'était un souhait. Venir et porter ce maillot blanc, ça va être top quoi et ça l'a été. Et ça l'est encore aujourd'hui. Je suis heureux parce que j'ai fait les bons choix."





Zidane, le Real dans la peau