[EXCLU Téléfoot 10/09] - Zidane : "Ronaldo rend les joueurs du Real meilleurs"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur Cristiano Ronaldo

"Cristiano Ronaldo est extraordinaire, c'est le meilleur joueur du monde. S'il dit ça sur moi, c'est que notre travail fonctionne. "

"Ils ne sont jamais rassasiés. C'est des joueurs qui poussent les autres et lui particulièrement. Il pourrait se dire : "Aujourd’hui je vais me calmer". Mais non pas du tout. A l'entraînement, il pousse tout le monde et il les rend meilleurs."

Sur le rapport "entraîneur-entraîné" avec les joueurs du Real Madrid

"Je suis content, car finalement je suis avec des joueurs qui sont magnifiques. Footballistiquement, professionnellement, c'est-à-dire que même à l'entraînement c'est fabuleux d'entraîner des joueurs comme ça parqu'ils ont toujours envie."









Zidane, le Real dans la peau