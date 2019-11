[EXCLU Téléfoot 10/11] - Kanté se voit à Chelsea sur le long terme

Interrogé en exclusivité par Téléfoot sur son avenir, N’Golo Kanté a reconnu qu’il pourrait terminer sa carrière à Chelsea.

Parti évoluer en Premier League lors de l’été 2015, N'Golo Kanté a trouvé un championnat qui correspond à ses qualités. Et difficile pour lui de trouver mieux. Le milieu de terrain envisage même de terminer son parcours avec les Blues comme il l’a confié dans un entretien exclusif à Téléfoot.

"Bien sûr (qu’il pourrait terminer sa carrière de joueur à Chelsea,ndlr) aujourd'hui je suis avec Chelsea jusqu'en 2023. Donc, dans ma tête,voilà, j'espère continuer à avoir de belles saisons à Chelsea jusqu'en 2023", a confié Kanté. L'international français a également précisé qu’il ne se voit pas évoluer dans un autre championnat : "Pas forcément, aujourd'hui", a-t-il précisé.

Kanté ne regrette pas d'être parti à Leicester plutôt qu'à l'OM

Débarqué à Chelsea à l’été 2016 après son sacre de champion d’Angleterre avec le Leicester de Claudio Ranieri, Kanté est devenu au fil des mois un indéboulonnable dans l'entrejeu des Blues, avant de faire de même avec l’équipe de France. Aujourd’hui impliqué dans un projet différent, avec l’arrivée de Frank Lampard au poste d’entraîneur, et avec une équipe rajeunie, Kanté ne voit pas en Chelsea une équipe moins ambitieuse que par le passé.

"Bien sûr que non. Quand je suis arrivé à Chelsea, j'étais à Leicester et je venais de gagner mon premier titre avec un club", a-t-il précisé. "Aujourd'hui à Chelsea, j'ai fait trois belles années en gagnant des titres. Je pense que c'est un club qui m'a beaucoup aidé et j'espère qu'il me permettra de gagner encore beaucoup de titres".



Pisté par l’Olympique de Marseille lors de l’été 2015, le moment où il a quitté les rangs du Stade Malherbe Caen, Kanté a reconnu qu’il avait fait le bon choix en allant outre-Manche plutôt que de rester en Ligue 1. Les charmes de l'OM n'ont pas été suffisants à ce moment-là. "L’année à Leicester était magnifique et je n’ai pas regretté du tout."